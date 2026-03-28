Melito di Napoli: rinvenuta e sequestrata droga dalla polizia In campo reparto prevenzione crimine Campania e squadra cinofili

Gli agenti dei commissariati di Giugliano-Villaricca e Scampia, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la collaborazione di personale della polizia locale e dei vigili del fuoco, hanno effettuato un controllo in uno stabile di Corso Europa a Melito di Napoli.

Rrinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 300 grammi di cocaina, 1.400 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish ben occultati in parte all’interno di un foro creato dietro le cassette postali e all’interno di due cassaforti murate lungo la facciata esterna dello stabile.