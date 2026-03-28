Controlli a Chiaiano: raffica di violazioni al codice stradale Operazione interforze: bilancio pesantissimo

Gli agenti del commissariato Chiaiano, unitamente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al Reparto Prevenzione Crimine Campania, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale, hanno identificato 132 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllato 21 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 29 violazioni del Codice della Strada; inoltre, personale dell’ANM ha contestato 107 violazioni del Codice della Strada, nell’ambito delle zone di competenza. Infine, sono state controllate 7 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.