Tenta di corrompere carabinieri con 50 euro, poi li aggredisce: arrestato L'uomo era stata fermato mentre viaggiava in scooter con una donna

I carabinieri di Torre del Greco hanno fermato, ieri sera intorno alle 22, due persone in sella ad uno scooter. Si tratta di G.I. e una donna di 35 anni.

I militari della locale sezione radiomobile, in via De Gasperi, impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e il conducente, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter.

La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari che lo avevano fermato. Dopo una brevissima colluttazione, l'uomoè finito in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

E ora, per evitare il fermo amministrativo dello scooter di cui era alla guida, è finito in carcere.