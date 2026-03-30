Pianura: due le persone denunciate e un arresto da parte dei carabinieri Ecco cosa è successo

Servizio di alto impatto per carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel mirino la zona di Pianura – Soccavo.

Due le persone segnalate per uso personale di droga, due le persone denunciate e un arresto. Denunciato un 54enne che, dopo essersi rifiutato di sottoporti all’alcool test, è stato trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri. Stesso epilogo per un 57enne denunciato per porto abusivo di armi. Addosso un coltello a scatto di 17 centimetri.

A finire in manette per detenzione di droga fini si spaccio, un 35enne, già noto alle forze dell’ordine. Controllato, è stato trovato trovato in possesso di 53 dosi di droga tra marijuana e hashish per un totale di 110 grammi circa. L’uomo ora, agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio.