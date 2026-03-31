Minacce di morte a Gratteri, Simeone: "E' un'offesa alla Stato intero" "Il silenzio, in questo momento, non è neutralità: è una scelta"

"Esprimo la mia piena e convinta solidarietà a Nicola Gratteri, da anni simbolo concreto della lotta alla criminalità organizzata e presidio di legalità nel nostro Paese.

Le gravi minacce emerse nelle ultime ore non rappresentano soltanto un attacco a un magistrato sotto scorta, ma un’offesa all’intero Stato e a tutti coloro che credono nella giustizia e nella democrazia".

Lo scrive in una nota Nino Simeone, capogruppo Fico presidente al consiglio regionale della Campania.

In questi anni, Gratteri ha dimostrato, con i fatti e non con le parole, cosa significhi servire le istituzioni, pagando anche un prezzo personale altissimo in termini di libertà e sicurezza.

Per questo e tanti altri motivi, durante la battaglia referendaria sulla riforma della giustizia, abbiamo denunciato con forza ogni tentativo di delegittimazione e chiesto rispetto per questi uomini e donne dello Stato che ogni giorno rischiano la vita per garantire la legalità.

Oggi, alla luce di quanto sta accadendo, è il momento della responsabilità. Chi in un passato recente ha alimentato quel clima di scontro e ha alzato i toni contro la magistratura - conclude Simeone - trovi il coraggio di fare un passo avanti: esprima solidarietà, anche fuori dai riflettori, e riconosca il valore di chi combatte in prima linea contro la criminalità organizzata. Il silenzio, in questo momento, non è neutralità: è una scelta".