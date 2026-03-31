Portici: non si ferma all'alt e aggredisce gli agenti La polizia arresta un 37enne per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nel transitare lungo corso Garibaldi a Portici, hanno notato il giovane a bordo di una vettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Canalone nel Comune di Ercolano, dopo aver impattato contro un’auto in sosta, unitamente al passeggero, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi. Tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’indagato è stato arrestato e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come emerso dai successivi accertamenti, con relativo ritiro della patente.