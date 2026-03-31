Tragedia a Napoli: guardia giurata si toglie la vita nella sua abitazione Solidarietà da parte dell'associazione nazionale guardie giurate

Ancora una morte bianca nel mondo delle guardie giurate a Napoli. La scorsa notte nella sua abitazione si è suicidato con la propria arma una guardia giurata. A darne notizia è Giuseppe Alviti presidente Angpg.

"Una vita da precario con una pistola al fianco, turni estremi e condizioni di lavoro molto pesanti oltre a problemi esistenziali hanno contribuito non poco alla conduzione al gesto estremo della giovane guardia giurata nata nel 1979

E' una giornata molto triste per le guardie giurate che sono vittime sistematiche due volte, sia del sistema che dalla mancanza di tutele.

Ecco perché da anni - conclude Alviti - richiediamo una riforma giuridica, sociale ed economica della categoria e nel frattempo denunciamo alle autorità competenti i soprusi di talune aziende che di fatto sottopongono a schiavitu’ i propri dipendenti siano esse guardie giurate o fiduciarie".