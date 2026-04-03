Furto ai danni di una turista a Napoli centrale: due arresti della polfer Operazione "Stazioni sicure"

Nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, la polizia ha arrestato due persone entrambe napoletane di 38 e 48 anni, rispettivamente per furto e furto con destrezza.

Gli genti del compartimento Polfer per la Campania, a seguito di una nota pervenuta al centro operativo, sono intervenuti presso il binario 4 della circumvesuviana per la segnalazione di un furto ai danni di una turista.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno bloccato il 38enne, riconosciuto dalla vittima quale autore del furto del proprio telefono cellulare lungo la tratta “Pompei-Napoli Piazza Garibaldi”.

Nella stessa giornata, i poliziotti, nel transitare all’interno dell’aerea commerciale della stazione, sono stati avvicinati da un dipendente di un’attività commerciale; quest’ultimo, indicando il 48enne, ha raccontato che lo stesso si era reso responsabile del furto di due cellulari, di un portafogli contenente 40 euro, documenti di riconoscimento e uno zaino prelevati all’interno della food hall ai danni di una persona.

Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e trovato in possesso della refurtiva, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.