Afragola: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette per un 36enne napoletano

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Marco ad Afragola, hanno notato un’autovettura con a bordo un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina, di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e di un telefono cellulare.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del 36enne in questione, dove hanno rinvenuto involucri e buste contenenti circa 210 grammi di cocaina, oltre 2.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.