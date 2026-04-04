Rapinatore arrestato in Corso Umberto: feriti due vigili e un turista In carcere a Poggioreale un 30enne nordafricano

Intervento dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli, che ieri ha arrestato un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, mentre rapinava una coppia di turisti romani nei pressi di Porta Nolana.

La dinamica dell'evento

L’uomo ha aggredito i turisti sottraendo con violenza uno smartphone dalle mani dell'uomo, causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nel tentativo di fuga, il malvivente è stato inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti. L’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale ha dato il via a un concitato inseguimento a piedi.

Nonostante la forte resistenza opposta dall'indagato, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. A causa della violenta reazione, due operatori della Polizia Locale hanno riportato lesioni certificate con una prognosi di 7 giorni ciascuno.

Profilo criminale e provvedimenti

L’arrestato, che ha inizialmente fornito false generalità, è risultato gravato da numerosi precedenti penali per:

• Furto e furto aggravato;

• Rapina e rapina impropria;

• Violazione di domicilio;

• Resistenza a pubblico ufficiale e rissa.

Inoltre, l'uomo era già destinatario di un ordine di allontanamento del Questore di Potenza e di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli, provvedimenti ai quali non aveva mai ottemperato.

Per il 30enne nordafricano è scattato l'arresto: ora si trova in una cella del carcere di Poggioreale.