Rotondi: "Mentre la sinistra cerca il gossip, Piantedosi arresta latitanti" Così il presidente della democrazia cristiana e deputato di Fdi

"Complimenti alle forze di polizia e al ministro degli Interni per l’arresto di uno dei più pericolosi latitanti in circolazione, mentre la sinistra cerca il gossip, Piantedosi arresta i latitanti e piega la camorra". Così il presidente della democrazia cristiana e deputato di Fratelli d'Italia Gianfranco Rotondi.

Sulla vicenda è intervenuta anche la premier Giorgia Melono con questo messaggio:

"Complimenti ai carabinieri del nucleo Investigativo di Napoli e alla direzione distrettuale antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità.

Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra. Il governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza".