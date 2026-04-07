Anziana si sente male e cade in casa: vigili la salvano entrando dalla finestra Sospiro di sollievo per un'anziana di 85 anni

Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un sospiro di sollievo, grazie all'intervento degli agenti della Polizia Municipale. Un’anziana di 85 anni, colpita da un malore improvviso mentre si trovava sola in casa, è stata salvata dopo una spettacolare operazione di soccorso.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri in via Terracciano. A far scattare l'allarme è stata un'amica della donna, preoccupata dal fatto che la "nonnina" non rispondesse alla porta. Giunti sul posto, i vigili urbani sono riusciti a stabilire un contatto vocale con l'anziana: dall'interno dell'appartamento, al terzo piano, la donna rispondeva con voce flebile, riferendo di essere caduta, di essersi ferita e di non riuscire assolutamente ad alzarsi per aprire la porta.

Data l'impossibilità di forzare rapidamente la porta blindata senza perdere minuti preziosi, gli agenti hanno optato per una soluzione d'emergenza. Sfruttando un ponteggio edile montato sulla facciata del condominio per alcuni lavori di manutenzione, gli operanti si sono arrampicati fino al terzo piano. Una volta raggiunta la finestra, hanno infranto il vetro per guadagnare l'accesso all'abitazione.

All'interno, gli agenti hanno trovato l'85enne riversa a terra e dolorante. Dopo averle prestato i primi soccorsi e averla rassicurata, hanno immediatamente attivato il personale del 118.

L'anziana è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Nonostante il grande spavento e le ferite riportate nella caduta, le sue condizioni sono monitorate dai medici.

I vigili hanno richiesto anche l'intervento dei Carabinieri per escludere qualsiasi tentativo di intrusione o effrazione precedente al malore. Una volta messi in sicurezza i locali, le chiavi dell'appartamento sono state consegnate ai familiari della donna, informati dell'accaduto. U