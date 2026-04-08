I fuochi pirotecnici feriscono diverse persone durante la festa: due denunce

A Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato "sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo - corsa dell'angelo" 7 persone erano rimaste ferite durante l’esplosione di fuochi d’artificio.
I carabinieri hanno avviato le indagini accertando che lo spettacolo era stato eseguito senza autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza nonostante una richiesta datata 27 marzo.
Denunciati il titolare della ditta di fuochi d’artificio e l’autore materiale dell’accensione del materiale pirotecnico. I due indagati sono stati anche segnalati per la violazione delle prescrizioni t.u.l.p.s. previste in materia.