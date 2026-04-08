IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ma c'è chi esulta Napoli-Milan? Una partitaccia. Il primo dribbling vero lo ha fatto Alisson quando è entrato ma...

"Alisson Santos ha cambiato la partita, ma riflettiamo anche sulla partita che abbiamo visto ed il livello. La seconda e terza del campionato italiano hanno fatto una partita di questo tipo, non certo all’altezza delle aspettative e delle loro qualità". Non l'ho detto io, ma uno dei decani del buon giornalismo sportivo napoletano: Salvatore Biazzo. E un altro giornalista, Gianluca Monti, ha scritto: "Quello che abbiamo visto stasera è ciò che esprime il calcio italiano a livelli alti (seconda e terza in classifica). Semplicemente, una partitaccia. Il primo dribbling 'vero' lo ha fatto Alisson quando è entrato". Ma c'è chi esulta.