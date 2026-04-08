Sparatoria a Marano di Napoli, ferito un 43enne: si indaga L'uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte

Sparatoria nella serata di ieri a Marano di Napoli: 43enne ferito agli arti inferiori con 4 colpi di pistola. Intorno alle 23.30, i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere.

Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro un 43enne già noto alle forze dell'ordine per poi fuggire.

L'uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte (gambe e gluteo). La vittima - non in pericolo di vita - è stata trasferita nell'ospedale di Giugliano in Campania. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica degli eventi