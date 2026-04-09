Cade durante un'escursione sull'eremo di Centrella, soccorsa turista spagnola Soccorso Alpino e Guardia di Finanza hanno recuperato la donna con un elicottero

Una turista spagnola è rimasta ferita durante un'escursione nei pressi dell'eremo di Cetrella, ad Anacapri. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

L'intervento di soccorso

Sul posto è giunta rapidamente una squadra di tecnici CNSAS insieme all'equipaggio dell'ambulanza del 118. L'escursionista riferiva un trauma a un arto inferiore riportato a seguito di una caduta. Il personale sanitario ha provveduto alla stabilizzazione della donna prima del trasporto.

Il recupero con l'elicottero della Guardia di Finanza

Grazie alla presenza già in zona dell'elicottero della Guardia di Finanza, la donna è stata recuperata con il velivolo e messa in sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Anacapri.