Futuro allenatore Napoli, Alvino smentisce su Italiano: le ultime «Nessun incontro tra De Laurentiis e Vincenzo Italiano», le ultime notizie sul futuro tecnico

«Quando Conte mi confermerà che il dado è tratto, allora ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore per il Napoli», queste erano state le parole di Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa post Napoli-Udinese. I saluti sono ormai ufficiali ed è dunque arrivato il momento per la società di inquadrare il prossimo tecnico azzurro.

Cancellato dalla lista Maurizio Sarri, il cui destino prossimo è all'Atalanta, in pole position resta il nome di Massimiliano Allegri, nonostante le ultime notizie di un interessamento per Vincenzo Italiano.

Italiano al Napoli? Carlo Alvino smentisce

Il giornalista Carlo Alvino durante il suo programma "Nun C'Accire Nisciuno" in onda su Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle trattative condotte dal patron azzurro per il futuro allenatore.

«Non c'è alcun appuntamento tra Vincenzo Italiano ed il suo entourage con Aurelio De Laurentiis. C'è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Queste sono le notizie in tempo reale: nessun incontro con Italiano, ma un dialogo con il tecnico toscano. È questo l'allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C'è un'unica trattativa in atto ed è questa».