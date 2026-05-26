Choc a Napoli: accoltella il figlio di 12 anni, poi tenta di togliersi la vita Il bambino è ricoverato in prognosi riservata al "Pellegrini": indagano i carabinieri

Un bambino di 12 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato colpito da due coltellate al polmone sinistro. Il fatto è avvenuto stamattina in un'abitazione del quartiere Sanità. I carabinieri, intervenuti sul posto, non escludono che ad aggredire il minore sia stato il padre.

L'uomo avrebbe successivamente tentato di togliersi la vita colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto, ed è anch'egli ricoverato al Pellegrini in prognosi riservata. Ferite lievi anche per la madre, raggiunta da un fendente alla mano. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il padre avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118 intervenuta per prestare soccorso.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, in quella che agli investigatori appare come un dramma familiare.