Napoli Contemporanea presenta: "CATTIVI PENSIERI" di Robert Crumb a Castel Nuovo Dal 27 maggio al 31 agosto un viaggio profondo e senza filtri nella produzione dell'artista

Robert Crumb arriva a Napoli, precisamente nelle sale di Castel Nuovo (Maschio Angioino). I disegni del maestro del fumetto underground mondiale saranno esposti in una mostra che sarà aperta al pubblico dal 27 maggio al 31 agosto 2026. Il percorso rientra nel programma di "Napoli Contemporanea", un progetto del Comune di Napoli che rende protagonista nel capoluogo campano l'arte contemporanea.

Si tratta, infatti, di un ricco programma, fatto di mostre ed installazioni, curato da Vincenzo Trione, Consigliere del Sindaco di Napoli per la Programmazione Museale e l'Arte Contemporanea e Curatore di Napoli Contemporanea.

La mostra "CATTIVI PENSIERI" di Robert Crumb

L'inizio del viaggio attraverso l'arte di Robert Crumb è previsto per il 27 maggio, con l'anteprima presentata alla stampa attraverso una conferenza e la visione della mostra.

Ospiti del giorno d'inaugurazione saranno Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Sergio Locoratolo, Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Vincenzo Trione, Consigliere del Sindaco di Napoli per la Programmazione Museale e l'Arte Contemporanea e Curatore di Napoli Contemporanea e Matteo Stefanelli, Curatore della mostra e Direttore Artistico di COMICON.

La mostra "CATTIVI PENSIERI", che resterà aperta al pubblico dal 27 maggio al 31 agosto 2026, offre un viaggio profondo e senza filtri nella produzione dell'artista statunitense, capace di segnare in modo indelebile la cultura visiva e la satira sociale contemporanea.