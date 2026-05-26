IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un fallito di successo Conte ha spostato tutto il peso della sua grave decisione sull'ambiente, accusando i suoi detrattori

Si è spenta la luce su Antonio Conte al Napoli. Badate bene non a Napoli: il suo rapporto d'amore con la città proseguirà. E anche chi come me lo ha sempre criticato, come nessuno, gli riconosce la passione autentica che ha messo per riportare la formazione azzurra ai traguardi che meritava e merita, e dove è peraltro sempre stata anche prima della sua venuta. Comprendo meno che - anche nella conferenza stampa di addio - non abbia fatto accenno alcuno a una pur minima autocritica. Anzi. Ha spostato tutto il peso della sua grave decisione sull'ambiente, accusando i suoi detrattori di essere dei "falliti". Ma non di successo, come lui.