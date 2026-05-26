Michele Carbone trionfa a San Giorgio a Cremano con numeri da record Larga vittoria per il centrosinistra

Con oltre l'80% (dato provvisorio alle 20,45) delle preferenze, Michele Carbone (PD) è il nuovo sindaco di San Giorgio a Cremano. Una maggioranza bulgara maturata al termine dello scrutinio che consegna alla città una guida politica forte e sostenuta da un ampio consenso popolare.

I dati ufficiali hanno sancito l’elezione del neo primo cittadino, chiamato ora a raccogliere l’eredità amministrativa lasciata da Giorgio Zinno, nel segno della continuità istituzionale e della prosecuzione del percorso di crescita avviato negli ultimi anni.

Classe 1979, Michele Carbone ha maturato una lunga esperienza politica e amministrativa all’interno della vita pubblica cittadina, a partire dal ruolo di consigliere di Circoscrizione dal 1997 al 2002, poi di Vicesindaco dal 2015 al 2020 e di Presidente del consiglio comunale dal 2020 al 2025. Inoltre si è distinto per il suo impegno costante sul territorio, a favore dei bambini attraverso la delega alla Città delle Bambine e dei Bambini e a sostegno dei più fragili, oltre che per aver saputo costruire un rapporto diretto con associazioni e realtà del territorio.

Professionista nel settore ospedaliero, grazie ai suoi incarichi istituzionali, Carbone ha consolidato competenze amministrative e conoscenza approfondita delle dinamiche della città.

La coalizione che lo ha sostenuto è composta dal Pd, Alleanza Verdi e Sinistra/Cento Passi, Progetto San Giorgio, Ora, Per, Civici e Progressisti, Quartiere Mio, Avanti/Free Cremano, A Testa Alta, Casa Riformista.

A festeggiare la vittoria di Michele Carbone, sono arrivati i big del Partito Democratico: il Segretario Regionale, Piero de Luca; l'Europarlamentare Lello Topo; il vicepresidente della giunta regionale Mario Casillo, il segretario metropolitano Francesco Dinacci; la presidente metropolitana Assunta Tartaglione; la Consigliera regionale Francesca Amirante; i rappresentanti della segreteria regionale Giuseppe Annunziata, Anna Riccardi e Federica Esposito. A complimentarci son Carbone anche il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella.

“Questo risultato rappresenta per me un onore, ma soprattutto una grande responsabilità – ha detto Carbone. Continueremo nel solco del lavoro svolto negli anni precedenti, guardando però con determinazione alle sfide future che attendono la nostra città. Sono certo che, insieme al nuovo Consiglio comunale scelto dai cittadini, lavoreremo con serietà, dialogo e spirito di collaborazione per continuare a far crescere San Giorgio a Cremano e renderla sempre più moderna, inclusiva e vicina alle esigenze delle persone”.

“L’ampio consenso ottenuto in questa tornata elettorale da Michele Carbone - ha detto Giorgio Zinno - rappresenta non soltanto una conferma del progetto politico portato avanti dalla coalizione di centrosinistra, ma anche un segnale chiaro della volontà dei cittadini di proseguire lungo una linea amministrativa improntata alla stabilità, alla programmazione e alla valorizzazione del territorio. Il risultato è chiaramente anche la conferma della solidità del Partito Democratico a San Giorgio a Cremano che si conferma una roccaforte”.