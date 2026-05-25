Elezioni amministrative, a Melito e Marcianise elette Pellecchia e Iodice Per la prima volta i due comuni scelgono un sindaco donna

Per la prima volta nella loro storia, due importanti Comuni della Campania avranno un sindaco donna. Si tratta di Melito di Napoli, in provincia di Napoli, e Marcianise, nel Casertano, dove il voto amministrativo ha segnato una svolta storica nel segno della leadership femminile.

A Melito il successo e' stato netto sin dal primo turno per Dominique Pellecchia, giovane professoressa candidata alla guida del campo largo. Quando mancano circa mille schede da scrutinare, Pellecchia viaggia intorno al 70 per cento delle preferenze, un risultato plebiscitario che non lascia spazio agli avversari.

Niente da fare, infatti, per i due candidati espressi dalle diverse anime del centrodestra: Giuseppe Chiantese si ferma attorno al 17 per cento, mentre Giovanni Barretta resta al 13 per cento. Il dato politico che emerge dal voto melitese e' quello di una larga affermazione della coalizione progressista, capace di compattarsi attorno a un profilo giovane e civico.

Storico anche il risultato di Marcianise, dove a diventare la prima donna sindaco e' Maria Luigia Iodice, ex consigliere regionale ed esponente in quota Italia Viva, anche lei sostenuta dal campo largo. Iodice ha superato Antonello Velardi, gia' sindaco della citta', che puntava a tornare alla guida del Comune.