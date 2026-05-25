Orrore a Ischia: padre picchia la figlia 36enne e la riduce in fin di vita L'uomo, fermato dai carabinieri, dovrà rispondere di tentato omicidio. In casa sangue ovunque

Una donna di 36 anni è ricoverata in pericolo di vita all'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno dopo essere stata aggredita con calci e pugni dal padre, un uomo di 58 anni, all'interno dell'abitazione di famiglia a Forio d'Ischia. Il padre è stato fermato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Il pestaggio in casa sotto gli occhi della madre

L'aggressione è avvenuta oggi pomeriggio nell'appartamento dove la famiglia risiede a Forio, uno dei sei comuni dell'isola di Ischia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 58enne ha colpito la figlia ripetutamente e con violenza estrema, mentre la moglie di 56 anni, madre della vittima, assisteva alla scena senza riuscire a fermare l'uomo. All'interno dell'abitazione i militari hanno rinvenuto numerose tracce di sangue.

Intervento chirurgico d'urgenza, prognosi riservata

La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, dove i medici hanno riscontrato ferite multiple, contusioni diffuse e lesioni interne compatibili con un pestaggio di particolare violenza, oltre a fratture al volto e al corpo. I sanitari hanno immediatamente attivato il protocollo d'emergenza sottoponendo la paziente a un delicato intervento chirurgico per limitare i danni agli organi interni. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

Il fermato rintracciato poco lontano dall'abitazione

I Carabinieri, allertati dalla famiglia, hanno raggiunto l'abitazione e trovato l'uomo ancora nelle immediate vicinanze, bloccandolo prima che potesse allontanarsi. Per lui è scattato il fermo con l'accusa di tentato omicidio. I militari stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e verificare l'eventuale esistenza di precedenti episodi di violenza all'interno del nucleo familiare. La madre della vittima si trova ora accanto alla figlia ricoverata.