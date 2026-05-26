Amministrative 2026, Bene: "Campo largo è ormai patrimonio dei territori" "Quando centrosinistra governa bene consenso è trasversale"

"Le elezioni amministrative di queste ore consegnano al centrosinistra un messaggio molto chiaro: quando si costruiscono alleanze vere, fondate sul lavoro di squadra, sulla credibilità amministrativa e sul buon governo, gli elettori premiano. È un dato politico che emerge con forza in tante realtà della nostra area metropolitana e della Campania.

Le vittorie ottenute già al primo turno in città importanti come Arzano, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano dimostrano che le esperienze amministrative solide, capaci di radicarsi nel territorio e di produrre risultati concreti, vengono riconosciute dai cittadini. In quei territori il centrosinistra ha saputo parlare a un elettorato ampio, trasversale, che guarda meno agli slogan e sempre di più alla qualità dell’azione amministrativa".

Lo ha dichiarato il sindaco di Casoria Raffaele Bene commentando il risultato elettorale.

"Allo stesso tempo, queste elezioni hanno evidenziato come, anche dove era necessario costruire un’alternativa a un centrodestra apparso spesso in difficoltà, il campo largo si sia fatto trovare pronto. Penso in particolare alle esperienze di Sant’Anastasia e soprattutto di Afragola, dove la forza delle idee, il pluralismo della coalizione e la capacità di coinvolgere energie diverse hanno rappresentato un valore aggiunto decisivo.

Ad Afragola rivolgo un augurio particolare al neo sindaco Gennaro Giustino, protagonista di una straordinaria affermazione politica e amministrativa. Con lui abbiamo condiviso anche momenti di confronto pubblico e appuntamenti elettorali, sempre nel segno di una visione comune per il rilancio dell’area nord di Napoli.

Un augurio di buon lavoro va naturalmente a tutti i sindaci eletti del nostro territorio e del circondario di Casoria. Sono convinto che da subito potremo rafforzare il dialogo istituzionale e la collaborazione tra amministrazioni per continuare insieme il percorso di crescita, sviluppo e rilancio dell’intera area nord.

Infine, credo che queste elezioni confermino anche un altro elemento importante: a due anni di distanza, l’esperienza politica e amministrativa costruita a Casoria si è rivelata una formula vincente. Il modello che ci portò alla riconferma alla guida della città ha anticipato una visione politica che oggi vediamo consolidarsi in tanti altri comuni. Il campo largo non è più soltanto una formula elettorale, ma un concetto radicato tra gli elettori, perché interpreta un bisogno reale di unità, competenza e governo serio dei territori" ha concluso Bene.