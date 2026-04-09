Uccise la madre del tiktoker, ergastolo anche in appello per la vicina di casa

Ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il "re dei panini", notissimo in città, brutalmente uccisa dalla vicina nella sua abitazione, nel quartiere Pianura, il 18 aprile 2023.
La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise d'appello (terza sezione), il primo grado risale al 28 gennaio 2025.
Un omicidio studiato a tavolino
Tra i primi ad accorrere in casa, il figlio Donato, food influencer diventato star di tiktok con la sua attività 'Con mollica o senza', una salumeria nel cuore della città, a Pignasecca. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in primo grado rappresentata dal sostituto procuratore Maurizio De Marco, l'omicidio fu studiato a tavolino, in maniera lucida e razionale.
L'imputato, per il pm, puntava ai soldi della vittima. Non si trattò quindi di un raptus, ma di un delitto predatorio voluto e preparato.