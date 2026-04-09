Conte ct, anche i bookmaker aprono: i profili per la panchina del Napoli Ultime giornate di campionato, ma è scenario aperto per tante panchine in Italia

C'è un rush finale tutto da vivere con il Napoli reduce da cinque vittorie di fila in campionato e a -7 dall'Inter. Per gli azzurri, domenica alle 15, c'è la sfida contro il Parma al "Tardini" con l'obiettivo di mettere pressione alla capolista prima della trasferta a Como, in programma poche ore dopo (alle 20.45), ma è già sguardo rivolto alle possibili rivoluzioni tecniche nell'ambiente calcistico. C'è proprio quella del Napoli tra i rumors degli ultimi giorni con Antonio Conte che non ha chiuso a un potenziale ritorno in Nazionale nel post-gara di domenica scorsa e con Aurelio De Laurentiis che ha aperto in caso di richiesta del salentino, ma sottolineando lo scenario ipotetico: in questo momento manca un interlocutore, il futuro presidente federale.

Italiano in pole, ma occhio a sorprese

La soluzione, però, in virtù delle diverse prese di posizione, sportive e politiche, tutte a favore, vede anche i bookmaker convinti del ritorno di Conte in Nazionale. Dall'altra parte il profilo più vicino al Napoli, in base alle quote delle diverse agenzie, è quello di Vincenzo Italiano, già nelle idee di ADL nel recente passato, impegnato nelle coppe tra Fiorentina e Bologna e vincente in Coppa Italia con i felsinei nella scorsa stagione. Gli altri nomi immaginati dai bookmaker sono Stefano Pioli e Thiago Motta, ma occhio alle sorprese che De Laurentiis ha già riservato andando oltre i rumors.