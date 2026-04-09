Napoli celebra Aldo Giuffré: domani l’apposizione di una targa in sua memoria

Napoli celebra il ricordo di Aldo Giuffré, attore, comico e scrittore italiano. Nato a Napoli nel 1924, Giuffré ha vissuto una vita dedicandosi interamente all'arte teatrale, debuttando nel 1947 in Napoli milionaria con la compagnia di Eduardo De Filippo.
La sua voce ha accompagnato la vita degli italiani attraverso le frequenze di varie emittenti radiofoniche. In particolare, il 25 aprile del 1945, attraverso i microfoni della Rai di Roma in via Asiago annunciò la fine della guerra.
L'omaggio del Comune di Napoli ad Aldo Giuffré
Il Comune di Napoli ha deciso di omaggiare la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una targa commemorativa nel cuore della città.
La cerimonia di scoprimento si terrà domani, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 12:00, in Via del Sole 6, nel quartiere San Lorenzo.
All'evento interverrà la vicesindaco e assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, per onorare il legame profondo tra l'artista e la sua città natale.