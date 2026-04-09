IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sindrome di Münchhausen C'è un presidente che ha investito più di 300 milioni in 2 anni e molti di questi sono stati buttati

Tra tutte le cose strampalate che ho sentito e letto sul Napoli secondo in classifica a sette partite dalla fine del campionato, quella che le batte tutte è che squadra e staff tecnico stanno vivendo una annata eroica e il merito di tutto ciò è solo ed esclusivamente di Antonio Conte. In realtà c'è un presidente che ha investito più di 300 milioni in due anni e molti di questi sono stati letteralmente buttati dalla finestra per la cattiva qualità o riuscita dei calciatori prescelti- e qui ci sarebbe da fare un lungo e articolato discorso su coloro i quali avrebbero dovuto tutelarli, inserirli e valorizzarli. Insomma, una sindrome di Münchhausen trasposta nel calcio.