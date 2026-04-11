Giugliano: incendio in un'abitazione, salvati mamma e bimbo di 5 anni Le cause delle fiamme sono ancora in fase di valutazione da parte dei tecnici

Nella scorsa notte pausa a Giugliano in Campania per un incendio scoppiato in un'abitazione in cui erano presenti una donna di 50 anni e il figlio di 5. Pronto intervento da parte dei Vigili del Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri. La mamma e il bimbo sono stati trasportati all'ospedale Santobono di Napoli in codice giallo per ustioni lievi. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Le cause delle fiamme sono ancora in fase di valutazione da parte dei tecnici. L'incendio è stato domato con l'appartamento che è stato dichiarato temporaneamente inagibile.