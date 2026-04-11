Casavatore: tentano di rubare un'auto ma i carabinieri li fermano Due persone finiscono in manette

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria ha arrestato per tentato furto due persone di 28 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I fatti:

Casavatore, la gazzella percorre via Palizzi quando in lontananza scorge due uomini maneggiare vicino ad una fiat panda lì parcheggiata.

I militari si avvicinano, i due rimangono sorpresi. Provano a spiegare ma è tutto chiaro: stavano per rubarla.

Perquisiti sono stati trovati in possesso attrezzi per lo scasso e uno zaino ed un computer rubati poco prima all’interno di una fiat 500. Arrestati, sono ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.