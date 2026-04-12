Muore sulla banchina della metro: chiusa la Linea 1 A causare il decesso dell'uomo probabilmente un malore

Un uomo di 84 anni ha perso la vita probabilmente a causa di un improvviso malore mentre si trovava all'interno della stazione di Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero.

L’accaduto

Erano le prime ore della giornata quando l'anziano, in attesa del treno sulla banchina, si è improvvisamente accasciato al suolo sotto gli occhi degli altri utenti. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: il personale dell'ANM ha allertato il 118, giunto sul posto insieme alle pattuglie della Polizia di Stato.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto sul colpo, stroncato verosimilmente da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Disagi alla circolazione

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione della salma e i rilievi necessari da parte delle autorità, l'intera tratta della Linea 1 è stata interrotta per circa due ore. Il blocco ha causato notevoli disagi alla circolazione cittadina, con centinaia di pendolari rimasti a piedi nelle stazioni principali.

Riapertura della linea

Una volta terminati gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e messo in sicurezza il sito, il servizio è stato ripristinato sull'intera tratta, tornando gradualmente alla normalità. Resta il dolore per una morte improvvisa avvenuta in uno dei luoghi più frequentati della città, in un momento di quotidiana normalità.