Parma-Napoli, Conte ritrova Hojlund: le formazioni ufficiali

Gli azzurri di Antonio Conte si preparano a scendere in campo al Tardini questa domenica alle 15:00 contro il Parma. Una gara crocevia in questo finale di stagione che sta accendendo le emozioni nei cuori dei tifosi del Napoli, accorciando la classifica. La trentaduesima giornata di Serie A, infatti, vede gli uomini di Antonio Conte - dopo la sconfita del Milan in casa per 0-3 contro l'Udinese - scendere in campo per cercare di consolidare il secondo posto, in attesa poi dell'esito di Como-Inter questa sera alle 20:45.
Il Napoli ha l'occasione di mettere pressione all'Inter di Chivu, impegnata in questo incrocio di calendario in una sfida non semplice. Di contro, il Parma di Carlos Cuesta, sebbene in una zona tranquilla della classifica, è alla ricerca di punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza.
Parma-Napoli: le formazioni ufficiali
Meno di un'ora al fischio di inizio tra Parma e Napoli. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Keita, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Elphege. All. Cuesta
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
L'unico ballottaggio in casa Napoli rimasto vivo in queste ultime ore era quello relativo all'estremo difensore: Conte si affida nuovamente a Vanja Milinkovic-Savic.