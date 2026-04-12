Guasto sull'Alta Velocità Roma - Napoli: ritardi per i passeggeri

Pomeriggio difficile per i viaggiatori della tratta Alta Velocità Roma-Napoli. A partire dalle ore 14:10, la circolazione ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti a causa di un inconveniente tecnico alla linea registrato nei pressi di Roccasecca.
Modifiche alla circolazione
Per limitare i disagi e permettere il transito dei convogli, i treni AV sono stati instradati sulla linea convenzionale via Cassino. Questo cambio di percorso forzato comporta un aumento dei tempi di percorrenza stimato fino a 40 minuti rispetto agli orari previsti.
Interventi in corso
I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code e attese nelle principali stazioni dei due capoluoghi, con il monitoraggio costante da parte di RFI per coordinare il flusso dei treni ed evitare ulteriori accumuli di ritardo.
Si consiglia ai passeggeri di consultare i tabelloni elettronici o le app ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sul proprio convoglio.