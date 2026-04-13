Contrabbando di tabacchi lavorati esteri: oparazione della polizia Il bilancio è di due arresti di cui uno per altri reati

La polizia ha arrestato due persone, un 29enne napoletano ed un 22enne di Ercolano, di cui il primo per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre il secondo per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, al 29enne sono state, contestate due violazioni del codice della strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in corso San Giovanni, hanno controllato uno scooter con a bordo il 29enne che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il prevenuto è stato trovato in possesso di 90 stecche di tabacchi lavorati esteri, prive del marchio del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 18 kg.

Ancora gli agenti nel transitare in via delle Repubbliche Marinare, hanno notato un’auto con a bordo il 22enne che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha cambiato repentinamente senso di marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché non è stato bloccato dagli operatori su una piazzola di sosta, all’altezza dello svincolo di Casoria, sull’autostrada A1.