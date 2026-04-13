Afragola: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne di Acerra per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Salicelle, hanno notato una vettura con a bordo un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento fino a quando il conducente, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi al fine di disfarsi di 3 involucri di crack del peso di 15 grammi e 25 involucri di marijuana del peso di 30 grammi.

Tuttavia, i poliziotti hanno prontamente recuperato la sostanza, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso di 50 euro.