Movida nel quartiere Vomero: giro di vite della polizia Contestate 24 violazioni del codice della strada

La polizia e in particolare i commissariati Vomero, Vasto-Arenaccia e Bagnoli, con il supporto dei militari della guardia di finanza, polizia locale e Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 80 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 25 veicoli e contestato 24 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 16 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari contestate diverse non conformità significative ed un’attività commerciale è stata sanzionata per irregolarità del manuale Haccp (relativo alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro.

Infine, sono stati denunciate due persone poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e controllate 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.