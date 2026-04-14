Controlli della polizia a Porta Capuana: violazioni al codice stradale Operazione interforze

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, la polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 147 persone, di cui 27 con precedenti, controllato 27 veicoli, e contestato 2 violazioni del codice della strada.