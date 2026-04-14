Napoli: un incendio doloso sventato e una persona arrestata Ecco cosa è successo nel campo rom di via Carrafiello

Un incendio doloso è stato sventato e un uomo arrestato all’interno del campo rom di via Carrafiello, sorpreso ad appiccare il fuoco a diversi veicoli e a materiali altamente infiammabili.

Secondo quanto ricostruito, l'uomp, un cittadino di etnia rom, sarebbe stato sorpreso mentre dava alle fiamme almeno quattro mezzi, utilizzando latte contenenti vernici, olio di motori e rifiuti speciali, con un evidente rischio di propagazione dell’incendio all’area circostante.

Determinante per l’intervento è stata la segnalazione di un sottufficiale libero dal servizio, che transitando nei pressi della zona ha notato il giovane mentre appiccava il rogo. Il militare ha immediatamente allertato i colleghi, consentendo un rapido intervento delle pattuglie sul posto.

I carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi e il possibile coinvolgimento di ulteriori strutture presenti nel campo. Le fiamme sono state successivamente domate dai vigili del fuoco.

Il fermato è stato trasferito in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, fissato per domani presso il tribunale di Napoli Nord, dove dovrà rispondere delle accuse legate all’incendio doloso e allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.