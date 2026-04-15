Castello di Cisterna, 86 dosi di droga: carabinieri arrestano un 28enne L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e crack

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne, già noto alle forze dell’ordine.

Siamo nel quartiere popolare “Legge 219”, Castello di Cisterna. La pattuglia perlustra le vie del rione quando vede un uomo. E’ un 28enne della zona.

I miliari si avvicinando ma il suo atteggiamento non convince. Parte il controllo. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, 66 dosi di crack e 250 euro ritenuto provento dell’attività illecita. Arresto, è ora in carcere in attesa di giudizio.