Vico Equense: tenta di rubare in un appartamento poi scappa in bici Carabinieri arrestano un 43enne

Sono le ore 07.20 e al 112 arriva una telefonata. E’ il proprietario di un appartamento di Via Vecchia Marina. L’uomo, con voce agitata, spiega che all’interno della sua abitazione c’è un uomo: è alto e indossa un cappellino.

La pattuglia della stazione carabinieri di Vico Equense non è distante e in pochi minuti è sul posto.

C’è un complesso di case e un cancello forzato.

A pochi metri da loro un uomo che alla loro vista prova a scappare a bordo di una bicicletta. I carabinieri lo fermano.

E’ un 43 enne, incensurato, che poco prima dell’arrivo dei militari era riuscito ad entrare all’interno di un appartamento al primo piano dello stabile.

L’uomo forzando un infisso e poi la porta d’ingresso è entrato all’interno di due appartamenti di proprietà della vittima e poi è uscito senza sottrarre nulla. Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello multifunzione a lama estraibile. Arrestato per tentato furto in abitazione, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.