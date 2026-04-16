Napoli: due persone destinatare di mandato di arresto europeo Provvedimento eseguito dalla polizia su richiesta delle autorità spagnole

La polizia su richiesta delle autorità spagnole, ha rintracciato e arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacente, due soggetti, di 46 e 32 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici.

I predetti, tratti in arresto dopo incessanti ricerche da parte degli agenti della Squadra Mobile, sono ritenuti responsabili di aver partecipato, a partire da febbraio 2025, ad un’associazione dedita al traffico di droga dalla Spagna (in particolare la Catalogna) all’Italia, realizzato occultando la sostanza all’interno di camion dediti al trasporto di merci.

Nello specifico, uno dei due indagati risulta aver preso parte, in più circostanze tra luglio e settembre 2025, alle operazioni di carico della sostanza su camion in partenza dalla Spagna, veicoli poi condotti da altri complici ed, infine, controllati dalla Polizia Spagnola che nella circostanza ha effettuato sequestri, in località situate nei dintorni di Girona, per un peso complessivo di 252 kg di cocaina, 509 kg di hashish e 10 kg di marijuana.

L’altro destinatario del provvedimento, invece, è ritenuto responsabile di aver partecipato, sempre in Catalogna in data 7 febbraio 2025, alle operazioni di preparazione di un carico di 76,15 kg di cocaina, poi sequestrato quello stesso giorno in località Cornellà de Llobregat.