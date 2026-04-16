Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga Un arresto della polizia

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano, con precedenti, anche specifici, per evasione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Scampia, hanno notato un uomo con fare guardingo introdursi all’interno di uno stabile, pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo.

Gli agenti hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Dal controllo è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina del peso di 9 grammi circa e nell'abitazione di un bilancino di precisione.