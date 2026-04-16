Juve Stabia, sospiro di sollievo: perfezionati i pagamenti di gennaio e febbraio La nota del club gialloblu

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, sono stati regolarmente perfezionati i pagamenti degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per il 16 aprile 2026. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara. Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l’intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione. La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l’impegno costante dell’amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907.