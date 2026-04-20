"E' stato investito", ma in realtà aveva avuto un grave incidente sul lavoro Denunciato un imprenditore. La vittima, 63 anni, era senza contratto. Ora è in condizioni critiche

Un 60enne, titolare di una ditta di autotrasporti, è stato denunciato dalla Polizia locale di Napoli con l'accusa di aver inscenato un falso investimento pedonale per nascondere un grave infortunio sul lavoro di un cittadino ucraino di 63 anni.

La ricostruzione dell'accaduto

La vicenda ha avuto inizio nella serata del 14 aprile, quando la centrale operativa ha ricevuto segnalazione di un incidente stradale nei pressi della Motorizzazione di Via Argine. Il ferito, trasportato d'urgenza in codice rosso presso l’ospedale Evangelico di Villa Betania e successivamente trasferito in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, aveva traumi incompatibili con la dinamica inizialmente descritta.



L’uomo, presentatosi come soccorritore occasionale, aveva dichiarato agli agenti di aver rinvenuto l’uomo sulla carreggiata in Via Vincenzo Ingangi. Tuttavia, i rilievi tecnici effettuati sul luogo indicato e sul mezzo agricolo non hanno riscontrato evidenze compatibili con un impatto stradale, alimentando i sospetti degli inquirenti.

Le indagini e la svolta

Le attività investigative hanno portato gli agenti presso la sede della ditta di autotrasporti del sessantenne. Nonostante il sistema di videosorveglianza interno risultasse disattivato, gli agenti sono riusciti a localizzare il luogo dell'infortunio. Solo dopo il 60enne, accompagnato dal suo legale, ha ammesso di aver orchestrato la messinscena del sinistro stradale per nascondere il fatto che il 63enne infortunato non fosse in regola.

Per questo motivo l'imprenditore è stato denunciato per frode processuale e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’impianto di videosorveglianza della ditta è stato sequestrato.

"Voglio rivolgere il mio plauso e il mio ringraziamento agli agenti dell’Infortunistica Stradale per l'eccellente lavoro d'indagine svolto. Grazie alla loro professionalità e al loro intuito, è stato possibile smascherare un reato particolarmente odioso: il tentativo di calpestare la dignità e i diritti di un lavoratore ferito attraverso una cinica messinscena. Questo episodio conferma quanto sia alta l'attenzione della nostra Polizia Locale nel contrastare ogni forma di illegalità, specialmente quando colpisce i più vulnerabili e la sicurezza sui luoghi di lavoro", il commento dell'assessore alla legalità Antonio De Iesu.

Le condizioni della vittima, attualmente ricoverata in rianimazione a Nocera Inferiore, restano critiche.