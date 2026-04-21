Area metropolitana, violenza fuori controllo: 28enne ridotto in fin di vita

Il giovane è stato trovato privo di sensi in strada, vittima di una brutale aggressione

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Marano di Napoli.  

Un giovane di 28 anni, originario della Papua Nuova Guinea, è stato ritrovato privo di sensi in via San Marco a Marano di Napoli. Il ragazzo presentava diversi traumi compatibili con un’aggressione e versava in gravi condizioni.

Soccorso sul posto, è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. Data la gravità del quadro clinico, è stato successivamente trasferito all’ospedale di Pozzuoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sulle dinamiche dell’accaduto indagano i Carabinieri della sezione operativa di Marano. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le circostanze dell’aggressione e risalire agli eventuali responsabil

Si tratta dell'ennesimo, grave, caso di violenza che insanguina le notti dell'area metropolitana di Napoli. Investigatori al lavoro per capire cosa sia accaduto.

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