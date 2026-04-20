Tangenziale di Napoli: si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso Denunciato dalla polizia stradale

La polizia ha denunciato un 37enne napoletano per fuga e omissione di soccorso. Lo stesso è stato anche sanzionato per mancato controllo del veicolo entro il proprio campo visivo e per guida con patente non idonea al motoveicolo condotto.

Lo scorso 12 marzo, all’interno della galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli, l'uomo, alla guida di un motoveicolo, aveva tamponato un altro scooter con due persone a bordo, facendole rovinare al suolo, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta sono intervenuti immediatamente dopo l’incidente, soccorrendo i feriti, che sono stati poi trasportati dal 118 presso gli ospedali San Paolo e Cto di Napoli per ricevere le cure necessarie.

Dagli accertamenti eseguiti gli operatori hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, riuscendo ad individuare il responsabile, che è stato denunciato.