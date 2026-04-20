Corso Garibaldi a Napoli, scoperta sala giochi abusiva: denunciate 3 persone 10 apparecchi da gioco, privi di numero identificativo e non collegati a dogane e monopoli

La polizia ha denunciato tre persone, di cui un 52enne napoletano, con precedenti, anche specifici, per esercizio di giochi d’azzardo ed un 60enne e un 54enne, anch’essi napoletani, per partecipazione a giochi d’azzardo.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico,nei pressi di corso Garibaldi, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di entrare all’interno di un esercizio commerciale per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo all’ingresso del locale, trovandolo in possesso di 535 euro. Inoltre, gli operatori, all’interno dell’attività commerciale in questione, hanno sorpreso due avventori intenti a giocare su apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine”.

Contestualmente, è stato accertato che nel locale erano stati installati 10 apparecchi da gioco, privi di numero identificativo e non collegati alla rete dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Alla fine il 52enne, in qualità di gestore del locale, è stato denunciato dal personale operante unitamente ai due avventori, mentre le apparecchiature da gioco ed il locale sono stati sottoposti a sequestro.