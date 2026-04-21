In frigo hashish e verdure: la scoperta dei carabinieri In manette finisce un 19enne

Arresto dei carabinieri della stazione di Casoria. A finire in manette un 19enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari, all’interno di uno zaino e di un giubbotto hanno trovato 70grammi di marijuana e 40grammi di cocaina.

La sorpresa nel frigo: 900grammi di hashish sottovuoto, conservati insieme alle verdure per preservarne la freschezza. Arrestato è stato portato in carcere. E’ in attesa di giudizio.