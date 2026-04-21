Nappi: "I ''profeti" della sinistra smettano di seminare odio"

"La stagione dell’odio, della contrapposizione politica trasformata in negazione dell’altro, della costante evocazione dello spettro della crisi e dell’attacco ai diritti delle persone sta iniziando a produrre effetti sempre più nefasti.
Nell’arco di qualche anno siamo già passati dalle devastazioni operare sistematicamente dai centri sociali alla preparazione di una nuova 'lotta armata'.
'Profeti' della sinistra, tutti presi a guardarvi l’ombelico delle vostre convenienze politiche, ve ne state rendendo conto? Se lo siete, fermatevi prima che le strade del nostro Paese vengano di nuovo 'lastricate' di sangue innocente". Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente consiglio federale Lega.