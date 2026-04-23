Terrore a Marigliano: Esplosioni nella Notte, Sventrato il Bancomat Intorno alle 3:00 del mattino, un commando di malviventi ha preso d’assalto l'istituto bancario

Una notte di ordinaria follia ha scosso il cuore di Marigliano. Intorno alle 3:00 del mattino, un commando di malviventi ha preso d’assalto l'istituto bancario situato in pieno centro, lungo Corso Umberto I, trasformando la via principale in uno scenario da zona di guerra.

La Dinamica: Tre Boati nel Silenzio

Secondo le prime testimonianze raccolte tra i residenti, non si è trattato di un singolo scoppio. La banda avrebbe utilizzato la tecnica della "marmotta" (inserimento di un congegno esplosivo nella fessura del bancomat) ma con una potenza devastante. Sono state udite almeno tre esplosioni distinte in rapida successione.

"Le pareti tremavano, sembrava il terremoto," riferisce un abitante della zona, svegliato di soprassalto come gran parte del vicinato.

Danni Ingenti e Caccia alla Banda

L'impatto visivo all'alba era desolante: la filiale è stata letteralmente sventrata, con detriti, vetri e frammenti metallici scagliati fino al centro della carreggiata. Bottino ancora in fase di quantificazione

Le Indagini

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato. Gli inquirenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca e delle attività commerciali limitrofe per tracciare la via di fuga dei criminali e identificare i veicoli utilizzati per il colpo.

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei centri cittadini durante le ore notturne, lasciando una comunità spaventata e incredula davanti alla sfrontatezza di un attacco così violento nel cuore della città.